Der Stahlkonzern Salzgitter hat am Freitagnachmittag überraschend vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Dabei musste einmal mehr ein Verlust hingenommen werden. Die Branche kommt damit weiterhin nicht in die Spur. Auch für den größeren Wettbewerber Thyssenkrupp sind das keine guten Vorzeichen.Vor Steuern betrug das Minus bei Salzgitter im zweiten Quartal 5,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im Jahr zuvor gab es noch einen Gewinn von 27,3 Millionen Euro. Das Ergebnis ...

