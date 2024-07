Satte 1,5 Milliarden Euro bezahlt der deutsche Versicherer und DAX-Konzern für eine strategisch wichtige Übernahme. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der deutsche Versicherer Allianz eine Übernahme in Singapur in Milliardenhöhe tätigen möchte. Konkret geht es dabei um die Income Insurance Group, von denen der DAX-Konzern 51 Prozent der ausstehenden Aktien erwerben möchte. Man bietet dafür 40,58 Singapur-Dollar je Anteilschein, was ein Gesamttransaktionsvolumen ...

