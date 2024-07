Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Steigendes Momentum und Nachhaltiger Fortschritt



22.07.2024 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Belimo erzielte starke Ergebnisse im Einklang mit der Wachstumsstrategie trotz eines komplexen wirtschaftlichen Umfelds. In der ersten Jahreshälfte 2024 verzeichnete Belimo ein Wachstum des Nettoumsatzes von 9.7% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 (in Lokalwährungen). Positive Trends wie Energieeffizienzmassnahmen in bestehenden Gebäuden und das Wachstum im Markt der Rechenzentren unterstützten diese Entwicklung. In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 5.6% auf CHF 473.5 Millionen, was unter anderem auf ein erneutes Volumenwachstum, den Produktmix und die Preisgestaltung zurückzuführen war. Vor diesem Hintergrund setzt sich der robuste organische Wachstumspfad des Unternehmens 2024 fort, auch wenn einige wichtige Länder und Märkte weiterhin wirtschaftlich herausfordernd sind. Trotz weiterer Investitionen für die zukünftige Expansion des Unternehmens stieg der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 93.0 Millionen (1. Halbjahr 2023: CHF 84.7 Millionen), was einer EBIT-Marge von 19.6% entspricht (1. Halbjahr 2023: 18.9%). Der Reingewinn beträgt CHF 77.2 Millionen (1. Halbjahr 2023: CHF 65.0 Millionen), der Reingewinn je Aktie CHF 6.28 (1. Halbjahr 2023: CHF 5.29). Die Gruppe generierte einen Free Cashflow von CHF 69.8 Millionen (1. Halbjahr 2023: CHF 79.6 Millionen). Im Vorjahr beinhaltete der Free Cashflow eine Devestition von Festgeldern in Höhe von CHF 25.0 Millionen. Korrigiert um diesen Effekt, stieg der Free Cashflow um 27.8% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023. Die Nettoliquidität lag Ende Juni 2024 bei CHF 57.6 Millionen (Juni 2023: CHF 48.0 Millionen) und der Eigenfinanzierungsgrad bei 75.3%. Gestützt durch starke Cashflows wird die Gruppe ihren Investitionsplan in die Kapazitätserweiterung als Grundlage des zukünftigen Wachstums weiterverfolgen. Die vertraglichen Verpflichtungen betrugen CHF 66.5 Millionen (31. Dezember 2023: CHF 24.5 Millionen), wovon CHF 36.3 Millionen (2023: CHF 11.9 Millionen) im Zusammenhang mit Gebäudeerweiterungsprojekten in EMEA und Asien Pazifik stehen. Nettoumsatz nach Marktregionen in CHF 1'000 1. Halbjahr 2024 1. Halbjahr 2023 Netto-

umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal-währungen Netto-

umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal-währungen EMEA 199'621 42% -1.1% 2.0% 201'855 45% 4.1% 9.3% Amerika 219'212 46% 13.3% 17.6% 193'397 43% 11.6% 14.9% Asien Pazifik 54'699 12% 3.0% 9.9% 53'111 12% 7.9% 16.1% Total1) 473'533 100% 5.6% 9.7% 448'363 100% 7.7% 12.4%

1) aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe 2) in % des gesamten Nettoumsatzes EMEA. In der Marktregion EMEA stellte Belimo ihre hohe Resilienz unter Beweis. Einerseits war das Unternehmen in der Berichtsperiode aufgrund des Umsatzanstiegs von 9.3% im ersten Halbjahr 2023 mit einem starken Basiseffekt konfrontiert. Andererseits hatte das Unternehmen in mehreren Ländern, in denen es einen signifikanten Anteil am Umsatz der Region erzielt - d.h. in Deutschland, der Schweiz, Österreich und den nordischen Ländern -, mit einem herausfordernden Bauumfeld zu tun. Dennoch schloss die Marktregion EMEA das erste Halbjahr 2024 mit einem Nettoumsatz von CHF 199.6 Millionen ab. Dies entspricht einer Zunahme um 2.0% in Lokalwährungen (Abnahme um - 1.1% in Schweizer Franken) und unterstreicht die Robustheit des Geschäftsmodells und die Wachstumsstrategie von Belimo. Der Markt der Rechenzentren erwies sich in der Region EMEA einmal mehr als erfolgreich. Belimo spielt in diesem Markt eine führende Rolle mit Feldgeräten, die die Umgebungstemperaturen von Servern regeln und die Energieeffizienz verbessern. Amerika. In der Marktregion Amerika verzeichnete Belimo im ersten Halbjahr 2024 einen Nettoumsatz von CHF 219.2 Millionen. Dies entspricht einem Wachstum um 17.6% in Lokalwährungen (13.3% in Schweizer Franken). Das Unternehmen war nach wie vor strategisch gut positioniert, um vom allgemeinen Wirtschaftsaufschwung und einem grundlegend unterstützenden Bausektor zu profitieren. Der positive Trend war in den meisten Märkten, in denen Belimo aktiv ist, breit abgestützt. Die Nachfrage am Markt für Rechenzentren blieb stark und beflügelte den Umsatz im Anlagen- und im OEM-Geschäft. Der Trend zur Rückverlagerung hielt an, sodass das Unternehmen von weiteren Investitionen in Grossprojekte in der Halbleiter- und Elektrofahrzeugbranche profitierte. Auch die traditionellen Märkte wie Regierungsgebäude, Schulen, Hochschulen und Spitäler liefen gut. Die Nachfrage im Bereich Bürogebäude blieb gedämpft, auch wenn sich angesichts der Notwendigkeit, ungenutzte Flächen umzunutzen, eine potenzielle Wiederbelebung abzeichnet. Asien Pazifik. Die Marktregion Asien Pazifik wies im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von CHF 54.7 Millionen aus. Dies entspricht einem Anstieg um 9.9% in Lokalwährungen (3.0% in Schweizer Franken). Nach zwei Jahren niedriger Investitionen und reduzierter Projektbudgets zeigten sich im chinesischen Markt erste Anzeichen einer Erholung. Das Geschäft von Belimo entwickelte sich in der ersten Jahreshälfte 2024 positiv. In Indien behielt Belimo ihre hohe Wachstumsrate von 2023 in der ersten Jahreshälfte 2024 bei. In Ostasien blieb der Markt für Neubauten stabil - trotz hoher Kosten für Baumaterialien aufgrund der Abwertung von Lokalwährungen gegenüber dem US-Dollar, was die Dynamik in einigen Ländern beeinträchtigte. Die Fokussierung des Unternehmens auf wachstumsstarke Märkte wie Rechenzentren, Elektronik und Halbleiterherstellung sowie auf Anwendungen zur Energiespeicherung trug zur soliden Perfomance bei. Einen positiven Einfluss hatten auch Infrastrukturprojekte wie der Ausbau von Flughäfen und U-Bahn-Netzen. Steigende Energiekosten und strengere Energiesparauflagen für Gebäude sind wichtige Treiber für das Nachrüstgeschäft in der Region. Nettoumsatz nach Business Lines in CHF 1'000 1. Halbjahr 2024 1. Halbjahr 2023 Netto-

umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen Netto-

umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal-währungen Klappenantriebe 216'881 46% 1.9% 5.8% 212'809 47% -0.9% 3.8% Regelventile 234'144 49% 7.8% 11.9% 217'289 48% 15.7% 20.5% Sensoren und Zähler 22'507 5% 23.2% 28.6% 18'266 4% 31.0% 38.1% Total1) 473'533 100% 5.6% 9.7% 448'363 100% 7.7% 12.4%

1) aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe 2) in % des gesamten Nettoumsatzes Anwendungen. Alle Business Lines des Unternehmens bestätigten ein Wachstum des Nettoumsatzes. Die aktuelle Umstellung des Markts auf elektronisch druckunabhängige Lösungen, bei denen Belimo marktführend ist, trug zu einem soliden Umsatzwachstum bei den Regelventilen von 11.9% in Lokalwährungen gegenüber dem Vorjahr bei. Das Umsatzwachstum bei den Klappenantrieben beschleunigte sich von 1.1% im Gesamtjahr 2023 auf 5.8%. Gleichzeitig nahm die Business Line Sensoren und Zähler weiter Fahrt auf und hielt die hohe Dynamik in allen Marktregionen aufrecht. Ausblick. Belimo ist zuversichtlich, dass sich die Nachfrage auch in der zweiten Jahreshälfte 2024 in allen drei Marktregionen positiv entwickeln wird. Der Markt für Neubauten ist zwar in einigen Regionen verhalten, doch haben sich die strategischen Initiativen des Unternehmens mit dem Fokus auf der Sanierung bestehender Gebäude und dem Vorstoss in den wachstumsstarken Markt der Rechenzentren als erfolgreich erwiesen. Diese Initiativen stützen eine solide Nachfrage und fördern positive Ergebnisse. Aufgrund der starken Umsatzergebnisse in der ersten Jahreshälfte verbessert Belimo ihre Prognose für das Gesamtjahr. Nachdem das Unternehmen das Umsatzwachstum in Lokalwährungen zunächst am unteren Ende seines langfristigen Wachstumskorridors angesetzt hatte, erwartet es nun, diese Spanne leicht zu übertreffen und letztlich über der langfristigen durchschnittlichen Wachstumsrate von 9% (in Lokalwährungen) zu liegen. Belimo hat sowohl in den letzten 20 Jahren (2003-2023) als auch in den letzten fünf Jahren (2018-2023) ein durchschnittliches organisches Wachstum von 9% (in Lokalwährungen) erzielt. Da sich die Vergleichsbasis in der zweiten Jahreshälfte allmählich abschwächen wird, dürfte sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte 2024 gegenüber dem Vorjahr beschleunigen. Auf absoluter Basis rechnet die Gruppe in beiden Jahreshälften 2024 mit knapp ähnlichen Umsatzzahlen. Diese anhaltend solide Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2024 wird sich voraussichtlich dazu beitragen, einige der weiter zunehmenden Investitionen des Unternehmens in Wachstumsinitiativen auszugleichen. Allerdings könnten sich Schwankungen des USD-Wechselkurses so wie in vorigen Jahren auf den Umsatz und die EBIT-Marge von Belimo auswirken. Belimo bleibt Marktführerin für energieeffiziente HLK-Feldgeräte und hat starke Wachstumsaussichten. Die Urbanisierung, die Energieeffizienz und die verbesserte Raumluftqualität steigern die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und unterstützen ein Wachstum über dem BIP. Folglich wird die Gruppe an ihrer langfristigen Wachstumsstrategie festhalten und in strategische Initiativen und die Kapazitätserweiterung investieren. Die Strategie, unterlegt mit den Werten von Belimo und der aktiv gelebten Unternehmenskultur, führt zu hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und fördert ein hohes Mass an Kundenbindung. Eckwerte der Belimo-Gruppe in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 1. Halbjahr 2024 1. Halbjahr 2023 Veränderung Nettoumsatz 473'533 448'363 +5.6% Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT)

in Prozent des Nettoumsatzes 93'045

19.6% 84'744 18.9% +9.8%

Reingewinn

in Prozent des Nettoumsatzes 77'179

16.3% 64'975 14.5% +18.8%

Gewinn pro Aktie (EPS)

in CHF 6.28 5.29 +18.7% Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

in Prozent des Nettoumsatzes 85'581

18.1% 72'748 16.2% +17.6%

Free Cashflow

in Prozent des Nettoumsatzes 69'785

14.7% 79'619 17.8% -12.4%

Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Anlagen 16'417 18'693 -12.2% Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente),

per 30. Juni 2'284 2'222 +2.8%

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2023 einen Umsatz von CHF 859 Millionen aus und zählte mehr als 2'300 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Link zum Halbjahresbericht 2024: https://report.belimo.com/ Um 09:00 Uhr findet heute ein Earnings Call zum Halbjahresabschluss statt. Bitte registrieren Sie sich via diesen Link . Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 61 72 Dr. Marta Bruska, Leiterin Investor Relations +41 43 843 47 55 Termine Belimo Capital Markets Day 2024 4. September 2024 Publikation Umsatzzahlen 2024 20. Januar 2025 Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2024 24. Februar 2025 Generalversammlung 2025 24. März 2025



