EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Mister Spex SE plant Reduzierung des Aufsichtsrats von sieben auf fünf Mitglieder



22.07.2024 / 09:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mister Spex SE plant Reduzierung des Aufsichtsrats von sieben auf fünf Mitglieder Vorstand und Aufsichtsrat der Mister Spex SE haben beschlossen, den Aktionären eine Reduzierung der Aufsichtsratsmitglieder von sieben auf fünf vorzuschlagen. Über die Reduzierung sollen die Aktionäre in einer außerordentlichen Hauptversammlung entscheiden, die für den 19. September 2024 einberufen werden wird. Die geplante Reduzierung zielt darauf ab, die Unternehmensführung zu verschlanken und die Effizienz der Entscheidungsfindung zu erhöhen. Weitere Einzelheiten zur außerordentlichen Hauptversammlung werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.



Über Mister Spex: Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften 'Mister Spex') ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat. Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kund*innen, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kund*innenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optiker*innen. Corporate Communications:

Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I Elina.Vorobjeva@misterspex.de



Investor Relations Contact:

Irina Zhurba I Head of Investor Relations | Irina.Zhurba@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com



22.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com