Mit einem Plus von gut drei Prozent rangiert das Papier von Bayer zu Wochenbeginn an der Spitze im DAX. Neuigkeiten von Unternehmens- oder Analystenseite, die die recht deutlichen Kursaufschläge begründen, sind nicht zu verzeichnen. Indes befindet sich die Aktie in einer spannenden charttechnischen Ausgangslage.So konnte das Papier in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer wieder die psychologisch wichtige Marke von 25 Euro verteidigen. Zudem verlaufen mit der 50- und der 100-Tage-Linie wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...