HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Die jüngst angekündigte Mehrheitsbeteiligung an Income Insurance in Singapur habe auf den ersten Blick nicht zur davor dargelegten Übernahmestrategie des Versicherers gepasst, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch die inzwischen in einer Pressemitteilung gegebenen Informationen belegten die finanzielle Attraktivität der Transaktion./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024





