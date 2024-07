DJ Lufthansa Technik erhält Boeing-Lizenz für 787-Kabinenmodifizerung

FRANKFURT (Dow Jones)--Lufthansa Technik hat von Boeing eine Lizenz für Kabinenmodifikationen am 787 Dreamliner erhalten. Als Boeing Licensed Service Center (BLSC) ist Lufthansa Technik als externer MRO-Anbieter (Maintenance, Repair and Overhaul) autorisiert, Modifikationen an der Kabine der 787 vorzunehmen und beispielsweise eine neue Kabinenausstattung zu entwerfen, teilten beide Unternehmen mit. Boeing-Kunden und Betreiber dieser Flugzeuge hätten damit eine größere Auswahl an Dienstleistern und die Kapazitäten für die Innenausstattung auf dem Markt würden erweitert.

Das erste Modifizierungsprojekt im Rahmen dieser Vereinbarung soll 2025 starten.

July 22, 2024 09:26 ET (13:26 GMT)

