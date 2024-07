Dienstag, 23. Juli, 13:15 CEST München, Deutschland, vor Ort und via Zoom

AIDS Healthcare Foundation AHF hält vor Ort und virtuell eine Pressekonferenz ab am AHF Stand (#111) im Verlauf der 2024 International AIDS Conference (AIDS 2024) am Dienstag, 23. Juli um 13:15 CEST (7:15 a.m. US EDT) in München, Deutschland, im Messe München Kongresszentrum und virtuell via Zoom

Während der Pressekonferenz werden Befürworter eines öffentlichen Gesundheitssystems und Experten darlegen, wie Gilead Sciences und andere große Pharmaunternehmen durch eine rein gewinnorientierte Strategie den Zugang zu erschwinglichen Medikamenten für alle verhindern. Wegen der nach wie vor vorherrschenden Gier der Unternehmen können Millionen von Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern sich Medikamente nicht leisten, die sie zum Überleben und für ihre Gesundheit benötigen.

WAS: AHF veranstaltet LIVE und VIRTUELL GREEDY GILEAD PRESSEKONFERENZ während der International AIDS Conference 2024 (AIDS 2024). WANN: Dienstag, 23. Juli um 13:15 CEST (7:15 a.m. US EDT) München, Deutschland WO: AHF AIDS 2024 STAND 111 im Messe München Kongresszentrum und VIRTUELL VIA ZOOM WER: Experten für öffentliches Gesundheitswesen und dessen Befürworter Dr. V. Sam Prasad Country Program Director, AHF India Cares

Director of Global Advocacy Policy, AHF John Farina Associate Director of Advocacy, AHF NEWS DESK B-ROLL VISUALS Pressekonferenz wird live gestreamt auf Zoom Facebook vomAHF AIDS 2024 Konferenzstand aus. Besuchen Sie zur Teilnahme AHF FACEBOOK page oder ZOOM LINK Besuchen Sie www.gilead.org wenn Sie mehr über die Gilead Kampagne erfahren möchten. MEDIENKONTAKT: Denys Nazarov, Director of Global Policy Communications, AHF, +1.323.308.1829, denys.nazarov@ahf.org Brian Shepherd, Associate Director of Global Communications, AHF, +1.808.382.8570, brian.shepherd@ahf.org

"Gilead hat Menschen, die weltweit von HIV betroffen sind seit mehr als zwei Jahrzehnten geschädigt, indem sie sich dauerhaft Patente gesichert haben, eine Praxis, die als 'evergreening' bekannt ist. So konnten sie sich durch das Monopol auf zwei der wirkungsvollsten und gut verträglichen antiretroviralen HIV-Medikamente Gewinne in Höhe von Milliarden Dollar sichern. Es gibt keinen besseren Ort als die AIDS 2024, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen und Gilead aufzufordern, dem Leben Vorrang vor dieser gierigen Strategie zu geben, die bedürftigen Menschen weltweit den Zugang zu dringend benötigten Medikamenten verwehrt," sagte AHF Chief of Global Advocacy Policy Terri Ford. "Als eine weltweit führende HIV/AIDS-Organisation mit mehr als 2 Millionen Patienten in 47 Ländern bezieht AHF Stellung, sodass Regierungen und Entscheider überall auf der Welt Druck auf Gilead ausüben, dem Leben mehr Wert zuzumessen als schändlich hohen Gewinnen."

Die Unterstützer weisen auch darauf hin, dass HIV/AIDS keineswegs vorbei ist es bleibt eine Pandemie und gefährdet mit 630.000 Todesfällen pro Jahr nach wie vor die öffentliche Gesundheit. Gemäß UNAIDS waren 2022 mehr als 39 Millionen Menschen mit HIV infiziert, wovon 1,3 Millionen erst vor Kurzem von dem Virus befallen wurden. Seit dem Beginn der AIDS-Pandemie sind mehr als 40 Millionen Menschen an Krankheiten im Zusammenhang mit AIDS gestorben.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine globale Non-Profit-Organisation, die 2 Millionen Menschen in 47 Ländern modernste medizinische Behandlung und Unterstützung bietet. Sie ist in Afrika, Nord- und Südamerika, Asien/Pazifik und Europa tätig. Wir sind derzeit der größte Non-Profit-Anbieter von medizinischer Betreuung für HIV/AIDS-Patienten weltweit. Mehr erfahren Sie unter: www.aidshealth.org, besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare

