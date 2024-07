Die Novartis-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Anstieg an der SIX Swiss Exchange. Gegen Mittag kletterte der Kurs um 2,1 Prozent auf 96,18 CHF, nachdem das Papier bei 94,75 CHF in den Handel gestartet war. Trotz eines Umsatzrückgangs im zweiten Quartal 2024 zeigten sich Anleger optimistisch. Der Pharmariese meldete einen Umsatz von 11,32 Milliarden USD, was einem Rückgang von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dennoch übertraf das Unternehmen die Erwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 1,44 USD, verglichen mit 1,00 USD im Vorjahr.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten sehen weiteres Potenzial für die Novartis-Aktie und geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,33 CHF an. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 7,37 USD je Aktie prognostiziert. Zudem erwarten Analysten eine Erhöhung [...]

Hier weiterlesen