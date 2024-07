München (ots/PRNewswire) -Auf der Intersolar Europe 2024 stellt Sunwoda seine integrierten Energiespeicherlösungen vor und zeigt, wie seine Industriekette die Entwicklung der grünen Energie in Europa unterstützt.Nachhaltige Energiespeicherlösungen Die technischen ESS-Experten von Sunwoda, Eugen Budjugin und Steven Wang, hielten informative Vorträge. Sie betonten das Engagement des Unternehmens für nachhaltige ESS und Sicherheit in der Branche, indem sie das All-in-One-System, SunESS Power und die Oasis-Serie für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen vorstellten. Diese Systeme lassen sich nahtlos mit führenden Wechselrichtern und Zubehörteilen kombinieren und ermöglichen so Ökosysteme aus PV+Speicherung und PV+Speicherung+EV, wodurch die globale Energiewende aus Sicht der Nutzer erleichtert wird.Sunwoda hat die Sicherheit als zentrales Anliegen erkannt und sein 5-MWh-BESS mit Flüssigkeitskühlung, die 625-Ah-Zellen und das 10-Meter-Mobil-Energiespeicherfahrzeug mit der weltweit größten Kapazität im Jahr 2024 für Energieversorgungs- und mobile Energiespeicheranwendungen vorgestellt. Diese Lösungen beinhalten mehrere Mechanismen zur Verhinderung des thermischen Durchgehens und gewährleisten Sicherheit und Stabilität bei der Stromerzeugung, -übertragung und in Notstromszenarien.Nachhaltige Gestaltung der Industriekette Das Engagement von Sunwoda für die gesamte Energiespeicherindustrie wird durch seine Kapitalbeteiligungen in den Bereichen Rohstoffe, Batterie-Big-Data-Management, Batterie-Kaskadennutzung und Recycling deutlich. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern sucht Sunwoda nach technologischen Durchbrüchen zur Förderung von Energieeinsparungen und Kohlenstoffreduzierung in der gesamten Industriekette.Anfang dieses Jahres errichtete Sunwoda in der Provinz Shandong ein intelligentes Produktionsprojekt für das Recycling von Lithiumbatterien und Energiespeichern mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen. Dieses Projekt umfasst den gesamten Prozess des Recyclings und der Wiederverwendung von Lithiumbatterien, von der Sammlung, Demontage, Sortierung, Verarbeitung, Raffination und Herstellung von Batteriematerialien aus Altbatterien. Wertvolle Materialien wie Lithium, Kobalt und Nickel können effektiv aus Lithiumbatterien zurückgewonnen werden, was die Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung reduziert und zu einer geringeren Abhängigkeit von Rohstoffen beiträgt.Mit einer kumulierten installierten ESS-Kapazität von 13,55 GWh (Stand: Mai 2024) hat Sunwoda Projekte in über 100 Ländern abgeschlossen. Sunwoda konzentriert sich seit fast 30 Jahren auf die neue Energiewirtschaft und hat ein umfassendes industrielles Konzept entwickelt, das die vorgelagerten Bereiche Batterierohstoffe, Energiespeichersysteme und Batterierecycling umfasst. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für die Erhaltung der Umwelt während des gesamten Lebenszyklus von Energiespeichersystemen ein und fördert die Energiewende und die Entwicklung in Europa und darüber hinaus.Über Sunwoda Energy Als Tochtergesellschaft der Sunwoda Group ist Sunwoda Energy auf umfassende Energiespeicherlösungen spezialisiert, einschließlich Energieversorgungsnetze, ESS für Privathaushalte, Unternehmen und Energieversorger sowie intelligente Energielösungen. Das Unternehmen bietet auch Source-Grid-Load-Storage-Cloud-Integration an, wobei das Geschäftsmodell Vertrieb, Investition, Bau und Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg umfasst.Kontakt:Zeng Edward,zengqinghua@sunwoda.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2445551/Sunwoda_Energy_Intersolar_Europe_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sunwoda-unterstutzt-die-grune-entwicklung-europas-mit-nachhaltigen-energiespeicherlosungen-und-der-gestaltung-der-industriekette-auf-der-intersolar-europe-2024-302203448.htmlOriginal-Content von: Sunwoda Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175750/5828574