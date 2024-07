Sitten - Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im ersten Halbjahr 2024 ungefähr so viel verdient wie im Vorjahr. Der Geschäftserfolg stieg leicht, während der Gewinn in etwa gleich blieb. Auch für die weitere Entwicklung erwartet die Bank ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr. Der Geschäftsertrag stieg um 3,1 Prozent auf 147,4 Millionen Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Dies lag unter anderem am stabilen Zinsgeschäft, dem wichtigsten Ertragspfeiler ...

