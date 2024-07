Die Porsche Automobil Holding SE zeigt sich robust angesichts von Marktturbulenzen und hält an ihrer Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr fest. Trotz der Tatsache, dass der Sportwagenhersteller Porsche AG, an dem die Holding beteiligt ist, seine Ziele nach unten korrigiert hat, bleibt die Muttergesellschaft optimistisch. Für 2024 erwartet die Porsche Automobil Holding weiterhin einen Nachsteuergewinn zwischen 3,5 und 5,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig prognostiziert das Unternehmen eine Nettoverschuldung im Bereich von 5,0 bis 5,5 Milliarden Euro. Diese Stabilität in den Prognosen unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld.

Verflechtungen im Konzern beeinflussen Ergebnisse

Die komplexe Beteiligungsstruktur innerhalb des Konzerns spielt eine entscheidende Rolle für die finanzielle Performance der Porsche Automobil Holding. Mit einem [...]

