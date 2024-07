Am Dienstag befindet sich der DAX im Erholungsmodus nach einem deutlichen Abverkauf. Das schiebt den Index jetzt an und so hoch geht es. Außerdem im Fokus: Amadeus Fire und Stemmer Imaging. Der DAX dürfte sich am Dienstag dank guter Quartalszahlen von SAP weiter erholen. Weiter stützen dürften obendrein die US-Börsen. Insbesondere Technologieaktien hatten am Montag die Erholung jenseits des Atlantiks vorangetrieben, doch auch dem bekanntesten Wall-Street-Index ...

