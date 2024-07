Honda hat den CR-V e:FCEV auf Leasingbasis in Japan eingeführt. Das neue kompakte SUV ist das erste Plug-in-Hybrid-Fahrzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb in Japan. Es hat eine Reichweite von 621 Kilometern. Der CR-V e:FCEV, dessen Produktion im Juni in den USA anlief, ist mit Hondas Brennstoffzellen-Stack der zweiten Generation ausgestattet, der aus einem festen Polymer besteht und 92,2 kW Strom erzeugt. Zwei Tanks, ein 53-Liter-Tank ...

