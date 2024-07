SAP steigt bei hohem Gewinn und großem Abfindungsprogramm

Werbung







SAP plant eine umfangreichere Umstrukturierung als gedacht. Insgesamt sollten 10.000 Stellen betroffen sein. Die Investoren sind begeistert, es sollen auch neue Jobs mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz geschafft werden.



Gestern Abend hat der Softwarehersteller die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Laut der Firma ist die "Cloud-Wachstumsdynamik" weiter stark geblieben, wobei der Sektor Business AI viele Geschäfte ermöglichte. Die große Nachfrage hat einen Anstieg des Umsatzes um 9% auf 16,3 Milliarden Euro erlaubt. Darüber hinaus ist die Bruttomarge auch um 10% gestiegen, obwohl das operative Ergebnis deutlich gesunken ist.



Außerdem läuft das Aktienrückkaufsprogramm mit einem Ziel von 5 Milliarden Euro bis Dezember 2025 weiter, das Unternehmen hat schon fast 2 Milliarden Euro an Aktien gekauft. Aber das Highlight des Konzerns ist die Restrukturierung von 10.000 Stellen, um Reinvestitionen in strategischen Wachstumsbereichen zu fokussieren. In der Pressemitteilung wird gedeutet, dass ein Großteil davon durch freiwillige "leave programs" und interne Umschulungsmaßnahmen abgedeckt wird. Die Kosten des Abfindungsprogramm halten die Investoren heute nicht zurück, die Aktie steigt heute zwischenzeitlich um über 6%.









HSBC Zertifikate Academy Teil 3: Auf los geht's los - wie trade ich eigentlich?



Wir laden Sie herzlich zum dritten Teil unserer neuen dreiteiligen Webinarreihe Auf los geht's los - wie trade ich eigentlich? mit unseren Produktexperten Annchristin Jahnel und Julius Weiß ein. Dieses Webinar bietet bietet neben einer Erklärung zur Produktauswahl auch Einblicke in wichtige Strategien beim Handel mit Optionsscheinen. Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet am Mittwoch, dem 24. Juli, um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC