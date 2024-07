EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

flatexDEGIRO mit sehr solider Entwicklung im zweiten Quartal auf dem Weg zu einem Rekordjahr



flatexDEGIRO mit sehr solider Entwicklung im zweiten Quartal auf dem Weg zu einem Rekordjahr Umsatz in Q2 2024 um 31 % auf 119 Mio. € gestiegen (Q2 2023: 90 Mio. €)

Provisionserträge (+25 %) profitieren von wachsender Kundenbasis und höherer durchschnittlicher Handelsaktivität der Kunden

Zinserträge (+47 %) profitieren von kontinuierlichen Mittelzuflüssen, höherer Nutzung von Wertpapierkrediten und einem günstigen Zinsumfeld

EBITDA verbessert sich um 82 % auf 53 Mio. € (Q2 2023: 29 Mio. €)

Konzernergebnis steigt um 133 % auf 31 Mio. € (Q2 2023: 12 Mio. €)

205.900 neue Kundenkonten in H1 2024 eröffnet, plus 11 % (H1 2023: 186.000)

Nettofinanzmittelzuflüsse von 3,25 Mrd. € im H1 2024 (+14 % gegenüber 2,86 Mrd. € im H1 2023)

Umsatzsteigerung im Jahr 2024 um bis zu 15 % erwartet, Anstieg des Konzernergebnisses um bis zu 50 % erwartet Dr. Benon Janos, Co-CEO und CFO der flatexDEGIRO AG: "Nach einem guten Start in das Jahr haben wir unsere sehr solide Entwicklung im zweiten Quartal fortgesetzt und sind auf dem Weg zu einem Rekordjahr 2024. Gleichzeitig konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Maßnahmen umzusetzen, die der regulatorischen Verbesserung dienen, um damit solide und nachhaltige Organisationsstrukturen und Prozesse zu gewährleisten und so den Weg für die zukünftige Unternehmensentwicklung zu ebnen." Stephan Simmang, Co-CEO und CTO der flatexDEGIRO AG: "In den ersten sechs Monaten 2024 haben wir einen starken Anstieg der Provisions- und Zinserträge verzeichnet, getrieben durch ein kontinuierliches Anwachsen unserer Kundenbasis und ein günstiges Zinsumfeld. Durch die hohe Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells und eine stabile Kostenentwicklung konnten wir so unser Konzernergebnis auf über 60 Millionen Euro verdreifachen." Operative Entwicklung Nach einem saisonal starken Jahresauftakt haben sich im zweiten Quartal 2024 alle wirtschaftlichen Kennzahlen positiv entwickelt. Von April bis Juni 2024 wurden ca. 84.600 neue Kundenkonten eröffnet, ein Anstieg von 15,0 Prozent (Q2 2023: ca. 73.600), was zu Ende Juni 2024 zu einem Kundenstamm von 2,88 Millionen führt. Für diese Kunden wickelte flatexDEGIRO im zweiten Quartal 2024 15,2 Millionen Transaktionen ab, ein Plus von 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q2 2023: 13,2 Millionen). Trotz der Wachstumsbeschleunigung konnte flatexDEGIRO die durchschnittlichen Kundengewinnungskosten um fast ein Drittel von 112,70 EUR im zweiten Quartal 2023 auf 76,99 EUR im zweiten Quartal 2024 senken. Seit Jahresbeginn stieg das Verwahrte Kundenvermögen um 18,1 Prozent auf den Rekordwert von 61,11 Milliarden Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2024 (31. Dezember 2023: 51,75 Milliarden Euro). Darin enthalten sind Nettofinanzmittelzuflüsse auf den Plattformen von flatexDEGIRO in Höhe von 3,25 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2024 und von 1,45 Mrd. Euro allein im zweiten Quartal, ein Plus von 13,6 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 (2,86 Mrd. Euro). Im Durchschnitt vertrauen uns unsere Kunden jeden Monat zusätzlich 500 Millionen Euro an, die sowohl für den Handel als auch für langfristige Anlagen auf unserer Plattform verwendet werden.



Signifikantes Umsatzwachstum Die Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2024 beliefen sich auf 118,7 Millionen Euro, ein Anstieg um 30,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q2 2023: 90,8 Millionen Euro). Dieser Anstieg ist sowohl auf eine deutliche Verbesserung der Provisions- als auch der Zinserträge zurückzuführen. Die Provisionserträge von April bis Juni 2024 beliefen sich auf 66,1 Millionen Euro, ein Plus von 25,4 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2023 (52,7 Millionen Euro). Haupttreiber für diesen Anstieg waren eine kontinuierlich wachsende Kundenbasis auf nunmehr 2,88 Millionen (+12,5 Prozent gegenüber Juni 2023), die auch aktiver handelten (+2,7 Prozent). Zudem stiegen die durchschnittlichen Provisionen pro Transaktion um 8,5 Prozent auf 4,33 Euro pro Transaktion (Q2 2023: 3,99 Euro pro Transaktion). Die Zinserträge beliefen sich im zweiten Quartal 2024 auf 47,7 Millionen Euro, ein Anstieg von 47,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 (32,4 Millionen Euro). Der Anstieg resultiert aus höheren EZB-Zinssätzen für die Einlagefazilität bei sowie aus höheren durchschnittlichen Beträgen an verwahrten Kundengeldern und einem Anstieg des Wertpapierkreditbuchs. Die Zinssätze für solche Wertpapierkredite bei flatex und DEGIRO wurden in den letzten beiden Jahren ebenfalls an die Zinserhöhungen der EZB angepasst, wobei die Erhöhungen nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben wurden.

Stabile Kostenentwicklung Die betrieblichen Aufwendungen blieben im zweiten Quartal 2024 mit einem Anstieg von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr insgesamt stabil. Sie beliefen sich auf 49,2 Millionen Euro, ein Anstieg um 700 Tausend Euro gegenüber den 48,5 Millionen Euro in 2023. Niedrigere Marketingausgaben und geringere Zuführungen zu den Rückstellungen für langfristige variable Vergütungen kompensieren im Wesentlichen höhere allgemeine Verwaltungskosten und einen Anstieg der laufenden Personalkosten. Hohe Skalierbarkeit führt zu mehr als einer Verdoppelung des Konzernergebnisses Aufgrund der hohen Skalierbarkeit des flatexDEGIRO Geschäftsmodells stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 81,6 Prozent auf 52,9 Millionen Euro (Q2 2023: 29,1 Millionen Euro). Die EBITDA-Marge stieg um mehr als ein Drittel auf 44,5 Prozent. Das Konzernergebnis hat sich von 14,6 Millionen Euro im zweiten Quartal 2023 auf 30,8 Millionen Euro mehr als verdoppelt (+132,8 Prozent). Auf Halbjahresbasis verdreifachte sich das Konzernergebnis sogar von 20,1 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten 2023 auf 60,8 Millionen Euro. Rekordjahr erwartet Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist das Management zuversichtlich, im Jahr 2024 ein Rekordjahr zu erreichen. Es wird erwartet, dass die Umsätze und das Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2024 am oberen Ende des zu Jahresbeginn kommunizierten Prognosekorridors liegen werden. Der Umsatz soll in diesem Jahr um bis zu 15 Prozent wachsen, während das Konzernergebnis um bis zu 50 Prozent steigen soll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 0

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung, die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für Kunden kontinuierlich zu verbessern und führende Standards in Bezug auf Produkt-, Preis- und Plattformqualität zu setzen. Mit rund 3 Millionen Kundenkonten und rund 60 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2023 ist flatexDEGIRO einer der größten Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, niedrigen Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres Wachstum aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.flatexdegiro.com/de Q2 2024 Q2 2023 Veränderung in % H1 2024 H1 2023 Veränderung in % Finanzkennzahlen Umsatzerlöse Mio. EUR 118,7 90,8 +30,8 241,7 189,1 +27,8 Provisionserträge Mio. EUR 66,1 52,7 +25,4 140,9 120,7 +16,7 Provisionen pro Transaktion EUR 4,33 3,99 +8,5 4,49 4,08 +10,0 Zinserträge Mio. EUR 47,7 32,4 +47,2 91,6 59,0 +55,2 Sonstige betriebliche Erträge Mio. EUR 4,9 5,7 -12,8 9,2 9,4 -2,3 Materialaufwand Mio. EUR 16,7 13,1 +26,8 35,5 29,9 +18,9 in Prozent der Umsatzerlöse % 14,0 14,5 -3,0 14,7 15,8 -7,0 Betriebliche Aufwendungen Mio. EUR 49,2 48,5 +1,4 99,7 110,8 -10,0 Laufender Personalaufwand Mio. EUR 25,1 21,2 +18,2 49,9 42,7 +17,0 Personalaufwand für langfristige variable Vergütung Mio. EUR 1,4 4,8 -70,5 2,8 15,4 -82,0 Marketingaufwand Mio. EUR 6,5 8,3 -21,4 18,0 25,5 -29,4 Durchschnittliche Kundengewinnungskosten EUR 76,99 112,70 -31,7 87,53 137,19 -36,2 Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. EUR 16,2 14,2 +14,0 29,0 27,1 +6,7 EBITDA Mio. EUR 52,9 29,1 +81,6 106,5 48,5 +119,7 EBITDA-Marge % 44,5 32,1 +38,9 44,0 25,6 +71,9 Konzernergebnis Mio. EUR 30,8 13,2 +132,8 60,8 20,1 +203,3 Konzernergebnis-Marge % 26,0 14,6 +78,0 25,2 10,6 +137,3

Q2 2024 Q2 2023 Veränderung in % H1 2024 H1 2023 Veränderung in % Kommerzielle Kennzahlen Kundenkonten am Ende des Berichtszeitraums Mio. 2,88 2,56 +12,5 2,88 2,56 +12,5 Neue Kundenkonten Tsd. 84,6 73,6 +15,0 205,9 186,0 +10,7 Abgewickelte Transaktionen Mio. 15,2 13,2 +15,5 31,4 29,5 +6,2 Juni 2024 Juni 2023 Veränderung in % Juni 2024 Dezember 2023 Veränderung in % Verwahrtes Kundenvermögen Mrd. EUR 61,1 47,8 +27,9 61,1 51,7 +18,1 - davon: Depotvolumen Mrd. EUR 57,6 44,2 +30,2 57,6 48,1 +19,6 - davon: Einlagevolumen Mrd. EUR 3,6 3,5 +0,3 3,6 3,6 -2,2 Juni 2024 Juni 2023 Veränderung in % Juni 2024 Dezember 2023 Veränderung in % Segmente - Kundenkonten flatexDEGIRO Mio. 2,88 2,56 +12,5 2,88 2,70 +6,7 Segment "flatex" Mio. 0,71 0,64 +11,6 0,71 0,67 +6,8 Segment "DEGIRO" Mio. 2,17 1,92 +12,8 2,17 2,03 +6,6 Q2 2024 Q2 2023 Veränderung in % H1 2024 H1 2023 Veränderung in % Segmente - Abgewickelte Transaktionen flatexDEGIRO Mio. 15,2 13,2 +15,5 31,4 29,5 +6,2 Segment "flatex" Mio. 5,4 4,6 +17,7 11,1 10,1 +9,5 Segment "DEGIRO" Mio. 9,9 8,6 +14,3 20,3 19,4 +4,4 Haftungsausschluss Vorläufige Ergebnisse Diese Mitteilung enthält vorläufige Informationen, die sich noch ändern können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs) Diese Präsentation enthält Non-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO stellt diese Non-IFRS-Kennzahlen vor, da sie (i) von der Unternehmensleitung zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien in großem Umfang als ergänzende Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden. Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität von flatexDEGIRO nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller Tätigkeit betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



