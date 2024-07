Die Amgen-Aktie hat in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt und den Markt übertroffen. Mit einem Kursanstieg von 91% in diesem Zeitraum und einem Plus von 43% im vergangenen Jahr zeigt sich das Unternehmen robust. Trotz eines Rückgangs des Gewinns pro Aktie um 11% jährlich, konnte Amgen ein Umsatzwachstum von 3,7% pro Jahr verzeichnen. Dies deutet darauf hin, dass das Management möglicherweise den Fokus auf Umsatzsteigerung legt, was von Investoren positiv aufgenommen wird.

Ausblick und Bewertung

Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Gewinn pro Aktie von 19,50 USD erwartet, was einem Anstieg von 4,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten prognostizieren für das kommende Geschäftsjahr einen weiteren Anstieg um 5,8% auf 20,62 USD. Die [...]

