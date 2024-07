Leclanché SA / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation

Leclanché unterzeichnet einen Rahmenvertrag mit Pinnacle International Capital zur Sicherung der Expansionsfinanzierung



Pinnacle International Capital und Leclanché haben einen Partnerschaftsrahmenvertrag unterzeichnet

Die Vereinbarung legt das Verfahren für die Due-Diligence-Prüfung sowie die detaillierte Struktur aller weiteren umzusetzenden Vereinbarungen fest

Das Geschäft steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, die am 22. Juli begonnen hat

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 23. Juli 2024 - Leclanché SA (SIX:LECN) hat einen Rahmenvertrag mit Pinnacle International Capital unterzeichnet, der dem Unternehmen eine Expansionsfinanzierung sichert, vorbehaltlich des Abschlusses der Due Diligence. Die unterzeichnete Rahmenvereinbarung baut auf den bereits vereinbarten verbindlichen Bedingungen auf, welche eine Joint-Venture-Struktur definieren, die diese Partnerschaft festigen und die Entwicklung einer 2-GWh-Batterieanlage in Deutschland sowie eines 2-GWh-Betriebs im Nahen Osten finanzieren wird.

Die Vereinbarung legt die Struktur der verschiedenen Verträge fest, die im Rahmen dieser Partnerschaft geschlossen werden sollen, sowie das Verfahren zu deren Abschluss. Die Investition in Höhe von 360 Millionen CHF hängt vom Ergebnis einer technischen Prüfung und der Due Diligence ab, in deren Verlauf der endgültige Betrag festgelegt wird. Gemäss der Vereinbarung werden Pinnacle und Leclanché ein Joint-Venture-Unternehmen gründen, das von Pinnacle mit einem Betrag von bis zu CHF 360 Millionen finanziert wird. Leclanché wird sich mit einer Sacheinlage zu 50 % an dem Joint-Venture-Unternehmen beteiligen, so dass Pinnacle einen Anteil von ca. 40 % an Leclanché hält. Pinnacle wird die Struktur des finanziellen Einsatzes während der technischen Überprüfung darlegen. Pinnacle erhält eine weitere Option zum Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von bis zu 30 % an Leclanché durch eine Vereinbarung mit SEF-Lux [1] in Höhe von bis zu 240 Mio. CHF, wobei der genaue Betrag und Prozentsatz während der Due-Diligence-Prüfung festgelegt wird.

Nach der Umsetzung wird diese strategische Partnerschaft den Geschäftsplan von Leclanché und die Ausweitung des Geschäftsbetriebs vollständig finanzieren. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Energiespeicherlösungen von Leclanché bietet diese Partnerschaft eine solide Grundlage für das Unternehmen, um sein Wachstum zu beschleunigen.

Lex Bentner, Präsident des Verwaltungsrats von Leclanché, erklärte: "Dieser Rahmenvertrag mit Pinnacle ist ein weiterer Schritt für Leclanché und Pinnacle, um unsere Partnerschaft zu festigen und die notwendigen Ressourcen und die strategische Positionierung für den Ausbau unserer Präsenz in Europa und dem Nahen Osten bereitzustellen. Die neuen Anlagen werden unsere Produktionskapazitäten erheblich steigern und es uns ermöglichen, unsere Kunden besser zu bedienen. Wir freuen uns darauf, das Geschäft mit Pinnacle gemeinsam mit unseren bestehenden Aktionären auszubauen. Es war für uns sehr wichtig, einen neuen Partner an Bord zu holen, der dem Unternehmen hilft, sein volles Potenzial auszuschöpfen, und uns die für die Rentabilität erforderliche Produktionsgröße ermöglicht."

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Über Pinnacle International Capital

Pinnacle International Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Immobilienentwicklungen und Buyout-Investitionen spezialisiert hat. Pinnacle ist weltweit in Industrie- und Schwellenländern und in einer Vielzahl von Sektoren wie Energie, Technologie und Immobilien tätig. Pinnacle ist bestrebt, mit seinen Investitionen ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen, und verfügt über ein gut eingespieltes Team mit umfassender Erfahrung im Bereich Investitionen und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Identifizierung und Nutzung von Investitionsmöglichkeiten. Pinnacle konzentriert sich auf Investitionen, die Innovation und Wachstum in Sektoren vorantreiben, die für den Übergang zu grüner Energie und eine nachhaltige Zukunft wichtig sind.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte

Medienkontakte:



Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com







[1] SEF-LUX bezieht sich auf: Strategic Equity Fund; Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF - Renewable Energy (RE), AM Investment S.C.A. SICAV-RAIF und AM Investment S.C.A. SICAV - RAIF - Global Growth gemeinsam und in ihrer Gesamtheit der Hauptaktionär von Leclanché SA und als "SEF-Lux" bezeichnet

