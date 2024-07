Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT) kündigte heute eine Sonderedition zum 60 -jährigen Jubiläum der kultigen Beechcraft King Air 260 und 360 Turboprop-Flugzeuge an, um die stolze Geschichte des Flugzeugs als meistverkaufte Turboprop-Familie der Welt zu feiern. Die neue "Crimson Edition" King Air zeichnet sich durch eine auffällige neue Innenausstattung und eine leuchtend rote und silberne Außenlackierung aus, inspiriert von sechs Jahrzehnten legendärer Beechcraft-Kunden und -Betreiber. Das Auftragsbuch für die Sonderausgabe ist offen, die Auslieferung beginnt 2025.

"Die Crimson Edition der King Air bietet den Kunden ein einzigartiges Erlebnis, das das berühmte Erbe der Turboprop-Maschine würdigt und gleichzeitig modernen Luxus und Upgrades bietet, die die kontinuierliche Weiterentwicklung des Flugzeugs zeigen", sagte Christi Tannahill, Senior Vice President, Customer Experience. "Wir fühlen uns geehrt, ein prestigeträchtiges Flugzeug zu feiern, das von so vielen Kunden auf der ganzen Welt geliebt wird."

Die King-Air-Serie ist seit ihrer Einführung 1964 bei den Kunden sehr beliebt. Die legendäre Turboprop-Maschine ist ein Synonym für unerschütterliche Zuverlässigkeit, außergewöhnliche Leistung und unvergleichliche Vielseitigkeit und genießt das Vertrauen und die Vorliebe von Betreibern auf der ganzen Welt.

Neues karmesinrotes Außendesign

Eines der ersten auffälligen Merkmale der neuen "Crimson Edition" King Air ist das ikonische Beechcraft "B" am Heck des Flugzeugs. Die Außenlackierung präsentiert sich in einem metallisch wirkenden Karminrot, Silber und Schwarz. Die neue Einstiegsstufe des Flugzeugs hat verdeckte Verschlüsse, die den Einstieg schlanker gestalten, und ihre graphitsilberne Oberfläche passt perfekt zum neuen Exterieur und Interieur.

Atemberaubende Innenausstattung

Das Interieur der Sonderedition ist von der stolzen Geschichte der King Air inspiriert und integriert nahtlos eine Reihe von Beechcraft-Elementen wie das bekannte "B"-Logo an den unteren Seitenwänden und die hintere Kabinenschottwand. Die dunklen Ledersitze sind mit Alcantara-Akzenten und karmesinroten Paspeln versehen, während sie gleichzeitig subtile Designelemente als Zeichen des diamantenen Jubiläums des Flugzeugs vereinen. Der anthrazitfarbene Teppichboden wird durch karminrote Bögen hervorgehoben, die den Außenstreifen des Flugzeugs ergänzen und dessen luxuriöses Ambiente unterstreichen.

"Es ist ein optisch atemberaubendes Design und wir glauben, dass es die Erwartungen der Kunden übertreffen wird", sagte Tannahill. "Diese Edition bietet den Kunden das beste Flugerlebnis, das sie erwarten, und ist gleichzeitig eine Hommage an die stolze und erfolgreiche Geschichte der King Air."

Vorherrschaft von King Air

Seit 1964 wurden mehr als 7.800 Beechcraft King Air Turboprop-Flugzeuge an Kunden in aller Welt ausgeliefert, was sie zur meistverkauften Turboprop-Familie der Welt macht. Die weltweite Flotte hat in den 60 Jahren ihres Bestehens mehr als 64 Millionen Flugstunden absolviert, wobei sie in allen Zweigen des US-Militärs eingesetzt wurde und sowohl im kommerziellen als auch im Sondereinsatz auf der ganzen Welt fliegt.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren Flugreisen. Seit mehr als 90 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Ausbildungsprodukten für das Militär und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, wenn es um bezahlbare und flexible Flugzeuge geht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Hawker, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Training. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com

