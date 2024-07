Eigenproduktion im Simulus-Labor von Lifezone während der Durchführung von Pilotversuchen in der Hydromet-Raffinerie

Der Chief Executive Officer von Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), Chris Showalter, und der Chief Technology Officer, Dr. Mike Adams, sind erfreut, bekannt geben zu können, dass Lifezone im Rahmen der derzeit im Simulus-Labor des Unternehmens in Perth, Australien, durchgeführten halbkontinuierlichen Raffinerie-Pilotversuche Nickel-, Kupfer- und Kobaltkathodenproben hergestellt hat. Die Metalle wurden aus Flotationskonzentrat hergestellt, das aus Bohrkernproben des Kabanga-Nickelprojekts im Nordwesten Tansanias gewonnen wurde.

The first ever nickel, copper and cobalt samples produced by Hydromet from Kabanga source material through pilot test work completed at Lifezone's laboratory in Perth, Australia. (Photo: Business Wire)

Mit diesem Meilenstein wurde das erste Metall aus der Kabanga-Mineralisierung seit der Entdeckung der Lagerstätte im Jahr 1975 durch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen gewonnen.

Herr Showalter erklärte: "Die erste Produktion von raffinierten Nickel-, Kupfer- und Kobaltkathoden aus dem Kabanga-Nickelprojekt ist ein historischer Meilenstein für das Projekt und für Lifezone. Dieser Erfolg ist das Eregebnis umfangreicher Tests in unserem hauseigenen Labor und spiegelt unser Engagement für Innovation und die Vermarktung dieser erstklassigen Ressource wider. Damit wird eine solide Grundlage für die Zukunft von Kabanga und der Kahama-Raffinerie geschaffen, um eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Metallproduktion in Tansania zu gewährleisten."

Dr. Mike Adams fügte hinzu: "Die Gewinnung von Nickel-, Kupfer- und Kobaltkathodenproben aus dem Kabanga-Nickelprojekt ist eine bahnbrechende Leistung unseres Teams im Simulus-Labor. Dieser Erfolg verdeutlicht die Effektivität unserer hydrometallurgischen Verfahren und unser Engagement für eine nachhaltige Metallproduktion. Die Leistung der Pilotanlage war mustergültig und entsprach genau unseren verfahrenstechnischen Simulationsmodellen. Daher sind wir optimistisch, dass sich dies positiv auf das Kabanga-Nickel-Projekt und die zukünftigen Betriebsabläufe in der Kahama-Raffinerie auswirken wird."

Es wurden umfangreiche Batch-, Locked-Cycle- und semi-kontinuierliche Pilotanlagen-Testarbeiten zur Aufbereitung von Kabanga-Flotationskonzentrat zu raffinierten Nickel-, Kupfer- und Kobaltmetallen durchgeführt, um die Designkriterien für die Kahama-Raffinerie zu bestätigen. Die Pilotanlage erzielte die erwarteten Ergebnisse und entspricht den verschiedenen internen und von Lieferanten bereitgestellten Prozesssimulationsmodellen. Die Laugungsextraktionen waren hoch und entsprachen den zuvor angekündigten Zahlen, wobei die Datenanalyse, die Massenbilanzierung und die Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollaktivitäten noch andauern. Die vollständigen Produktanalysen werden derzeit noch durchgeführt.

Simulus ist ein weltweit renommiertes Labor für hydrometallurgische Untersuchungen, Tests und technische Planung. Dank der hochqualifizierten Techniker und Ingenieure sowie der Anlagen, die Simulus 2023 in Lifezone einbrachte, konnte Lifezone die Testzeiten im Labor verkürzen, regelmäßige, bei der Nutzung externer Labore auftretende Verzögerungen vermeiden, die Vertraulichkeit von geistigem Eigentum wahren und die Kosten besser kontrollieren.

Über Lifezone Metals

Unser Ziel bei Lifezone Metals (NYSE: LZM) ist es, eine sauberere und verantwortungsbewusstere Metallproduktion und -wiederverwertung bereitzustellen. Mit einer skalierbaren, auf unserer Hydromet-Technologie basierenden Plattform bieten wir im Vergleich zur herkömmlichen Verhüttung das Potenzial für einen geringeren Energieverbrauch, weniger Emissionen und eine kostengünstigere Metallproduktion.

Unser Kabanga-Nickel-Projekt in Tansania dürfte eines der größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfidvorkommen der Welt sein. Wir arbeiten unter Einsatz unserer Hydromet-Technologie daran, eine neue Quelle für Nickel, Kupfer und Kobalt in LME-Qualität für die globalen Batteriemetallmärkte zu erschließen, um Tansania zu befähigen, eine vollständige Wertschöpfung im Land zu erreichen und zur nächsten Hauptquelle für Nickel der Klasse 1 zu werden. Eine endgültige Machbarkeitsstudie für das Mine-zu-Metalle-Projekt soll im dritten Quartal 2024 abgeschlossen werden.

Über unser in den USA angesiedeltes Joint Venture für das Recycling von Platin, Palladium und Rhodium arbeiten wir an dem Nachweis, dass unsere Hydromet-Technologie die Platingruppenmetalle aus verantwortungsvoll beschafften gebrauchten Autoabgaskatalysatoren sauberer und effizienter verarbeiten und zurückgewinnen kann als herkömmliche Verhüttungs- und Raffinationsmethoden.

lifezonemetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind keine historischen Fakten, sondern können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden, die sich unter anderem auf die Pläne, Strategien, Absichten und Aussichten von Lifezone Metals Limited und seinen Tochtergesellschaften in geschäftlicher und finanzieller Hinsicht beziehen.

Im Allgemeinen sind Aussagen, die keine historischen Fakten wiedergeben, einschließlich Aussagen über mögliche oder angenommene zukünftige Maßnahmen, Geschäftsstrategien, Ereignisse oder Betriebsergebnisse, sowie Aussagen, die sich auf Prognosen, Vorhersagen oder andere Beschreibungen zukünftiger Ereignisse oder Bedingungen beziehen, einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie "glauben", "können", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "sollten", "würden", "planen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben ", "zukünftig", "Ausblick" oder die Verneinungen dieser Begriffe oder Variationen davon oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder beschreiben oder die keine Aussagen über historische Fakten sind, begleitet; das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, sind jedoch nicht auf diese beschränkt, Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen von Lifezone Metals, zukünftigen Chancen für Lifezone Metals, einschließlich der Wirksamkeit der hydrometallurgischen Technologie (Hydromet-Technologie) von Lifezone Metals, und der Erschließung und Verarbeitung von Mineralressourcen im Rahmen des Kabanga-Projekts sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind.

Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Lifezone Metals und sind keine Prognosen der tatsächlichen Leistung. Die zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen von keinem Investor als solche angesehen werden. Die tatsächlichen Ereignisse und Umstände sind schwer oder gar nicht vorhersehbar und können von den Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände entziehen sich der Kontrolle von Lifezone Metals und seinen Tochtergesellschaften. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Lifezone Metals, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche, politische und geschäftliche Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche und betriebliche Ausfälle; globale Inflation und Kostensteigerungen für Materialien und Dienstleistungen; Zuverlässigkeit der Probeentnahme; Erfolg von Batch- und Pilotversuchen; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Verzögerungen bei der Erteilung oder Nichterteilung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen; Änderungen der staatlichen Vorschriften, Gesetze und Steuersätze; Inflation; Änderungen der Wechselkurse und der Verfügbarkeit von Fremdwährungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten und andere Faktoren; das Ergebnis von Gerichtsverfahren, die gegen Lifezone Metals eingeleitet werden könnten; unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, darunter die Nutzung des Fremdkapitalmarktes, zukünftiger Kapitalbedarf und Quellen und Verwendung von Barmitteln; die Risiken hinsichtlich der Einführung des Geschäfts von Lifezone Metals die Wirksamkeit der Hydromet-Technologie und der Zeitpunkt der erwarteten geschäftlichen Meilensteine; der Erwerb, die Aufrechterhaltung und der Schutz von geistigem Eigentum; die Möglichkeit von Lifezone, Prognosen zu erreichen und Unsicherheiten (einschließlich wirtschaftlicher oder geopolitischer Unsicherheiten) in Bezug auf unser Geschäft, unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzleistung vorherzusehen, einschließlich: Erwartungen in Bezug auf die finanzielle und geschäftliche Leistung, Finanzprognosen und Geschäftsmetriken sowie alle zugrunde liegenden Annahmen; Erwartungen in Bezug auf die Produkt- und Technologieentwicklung und Pipeline sowie die Marktgröße; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von Lifezone Metals; die Fähigkeit von Lifezone Metals, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, das Wachstum profitabel zu gestalten und seine wichtigsten Mitarbeiter zu halten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; die Verbesserung zukünftiger Betriebs- und Finanzergebnisse; die Einhaltung der für das Geschäft von Lifezone Metals geltenden Gesetze und Vorschriften; die Fähigkeit von Lifezone Metals, weiterhin die geltenden Börsennotierungsstandards der NYSE zu erfüllen; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Notierung seiner Wertpapiere an einer nationalen US-Börse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die Fähigkeit, die Buchhaltungsstandards oder geänderte oder neue Gesetze und Vorschriften, die für unser Unternehmen gelten, einschließlich der Datenschutzbestimmungen, zu erfüllen; sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt werden.

Die vorstehende Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Es kann weitere Risiken geben, die Lifezone Metals derzeit nicht bekannt sind oder die Lifezone Metals derzeit für unwesentlich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zudem spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen von Lifezone Metals in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Lifezone Metals rechnet damit, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Lifezone Metals ändern.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Grundlage für die Einschätzung von Lifezone Metals zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Nichts in dieser Mitteilung sollte als Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hier dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der in solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Ergebnisse erreicht werden wird. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen, die auf den Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen, und die in ihrer Gesamtheit durch den Verweis auf die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt sind. In allen Fällen, in denen historische Leistungen dargestellt werden, ist zu beachten, dass vergangene Leistungen kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.

Sofern durch geltendes Recht nicht anders vorgeschrieben, lehnen wir jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen der ihnen zugrunde liegenden Annahmen oder Faktoren, neue Informationen, Daten oder Methoden, zukünftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen.

Contacts:

Investor Relations Nordamerika

Evan Young

SVP: Investor Relations Capital Markets

evan.young@lifezonemetals.com

Investor Relations Europa

Ingo Hofmaier

Chief Financial Officer

ingo.hofmaier@lifezonemetals.com

Medienanfragen

David Petrie

Manager: Corporate Communications

david.petrie@lifezonemetals.com