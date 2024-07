Der Chemieriese BASF arbeitet nach einer monatelangen Talfahrt an einer nachhaltigen Bodenbildung. Nach Ansicht mehrerer Analysten hätte die Dividendenperle noch reichlich Luft nach oben. So bestätigte etwa gestern die Privatbank Berenberg erneut ihre Kaufempfehlung für die DAX-Titel und bezifferte das Kursziel unverändert auf 54,00 Euro. Deren Analyst Sebastian Bray befasste sich in seiner jüngsten Studie mit dem potenziellen Bewertungspotenzial, das sich aus einem Verkauf oder einer Ausgliederung ...

