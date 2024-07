© Foto: Patrick Pleul/dpa



Tesla-CEO Elon Musk hat am Dienstag während der enttäuschenden Gewinnmitteilung des Unternehmens für das zweite Quartal über Dojo gesprochen und das KI-Engagement von Tesla bekräftigt.Musk sagte, er sei "ziemlich besorgt" darüber, dass Tesla aufgrund der rasant steigenden Nachfrage nach Mikroprozessoren im Technologiesektor keinen Zugang zu den erstklassigen Grafikprozessoren von Nvidia habe. Die Chips führen schnell und effizient schwierige Berechnungen durch, um Bilder und Grafiken zu rendern, und sind der Schlüssel zum Training und Einsatz von KI. "Ich bin unglaublich beeindruckt von Nvidias Leistung und der Fähigkeit ihrer Hardware", so Musk. Und weiter: "Was wir sehen, ist, dass die …