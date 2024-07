ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief bleibt vor allem dank guter Geschäfte seiner US-Tochter Turner und des spanischen Autobahnbetreibers Abertis auf Wachstumskurs. An Abertis hält die Tochter des spanischen Infrastrukturkonzerns ACS rund 20 Prozent. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 19,3 Prozent auf 159 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit.

Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 560 bis 610 Milliionen Euro. 2023 war der bereinigte Gewinn um gut sechs Prozent auf rund 553 Millionen gestiegen.

Inklusive Sondereffekten wies Hochtief im zweiten Quartal einen Gewinn von 304 Millionen Euro aus. Damit konnte das Unternehmen den Überschuss mehr als verdoppeln. Der Umsatz kletterte um fast 16 Prozent auf knapp 7,9 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 5,1 Prozent. Unter anderem fließt die australische Tochter Thies seit Mai voll in die Bilanz./mne/jha/