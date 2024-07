Roche wird optimistisch. Nach einem 2. Quartal mit positivem Momentum hob der Pharmakonzern die offizielle Jahresprognose auf allen Ebenen an und stellt eine Dividendenerhöhung in Aussicht. IBM überraschte nachbörslich positiv und stemmte sich gegen die schlechte Stimmung. Die Analystenerwartungen wurden geschlagen und die Jahresprognose angehoben. ServiceNow trieb die Bären nach Börsenschluss aus den Gräben. Die Zahlen für das 2. Quartal schlugen die Konsensschätzungen deutlich und zeigen ein starkes Geschäft.Der Sell-off in New ...

