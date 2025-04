Roche verzeichnet solides Wachstum trotz rückläufiger Diagnostikumsätze. Die Pharma-Sparte glänzt mit Blockbuster-Medikamenten, während der Konzern eine US-Offensive startet.

Der Schweizer Pharmariese trotzt Währungsrisiken und zeigt im ersten Quartal 2025 eine robuste Performance. Während die Diagnostik-Sparte schwächelt, treiben Blockbuster-Medikamente das Geschäft voran - und der Konzern setzt klare Signale für den US-Markt.

Pharma-Sparte glänzt, Diagnostik bleibt Sorgenkind

Roche verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzplus von 6 % (CER), angetrieben von der Pharma-Division mit 8 % Wachstum. Schlüsselprodukte wie der Brustkrebs-Wirkstoff Phesgo, das Augentherapeutikum Vabysmo und das Hämophilie-Medikament Hemlibra sorgten für Dynamik. Doch die Diagnostik-Sparte bremst die Bilanz - ein altbekanntes Problem des Konzerns.

US-Offensive: Milliarden gegen Pharmazölle

Mit einer Investitionsoffensive stemmt sich Roche gegen drohende Handelsbarrieren in den USA. Bis zu 50 Milliarden Dollar will der Konzern in den nächsten fünf Jahren in Produktions- und Forschungskapazitäten an der Ostküste pumpen. Gleichzeitig expandiert das Unternehmen in Schlüsselmärkten wie Deutschland, China und Japan.

Aktuelle Meilensteine im Pipeline-Rennen:

FDA-Zulassung für Evrysdi-Tabletten gegen spinale Muskelatrophie

EU-Genehmigung für Lymphom-Therapie Columvi

Kooperation mit Zealand Pharma zur Entwicklung eines Anti-Adipositas-Wirkstoffs

Analysten gespalten: Kaufen oder abwarten?

Die DZ Bank senkte ihr Kursziel leicht auf 318 Franken, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Ganz anders JPMorgan: Die US-Bank sieht die Aktie mit 230 Franken-Ziel klar im "Underweight"-Bereich. Die Bandbreite der Einschätzungen zeigt - Roche bleibt ein Titel mit kontroverser Bewertung.

Kann der Pharmariese seine Diagnostik-Schwäche kompensieren und die US-Strategie zum Gamechanger machen? Die nächsten Quartale werden zeigen, ob die aktuelle Widerstandsfähigkeit mehr ist als nur eine Atempause.

