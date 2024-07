Die Johnson & Johnson Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld widerstandsfähig. In den letzten 30 Tagen verzeichnete sie eine Rendite von 3,5%, während der S&P 500 nur um 1,8% zulegte. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es Anzeichen für potenzielle Herausforderungen. Die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie wurden nach unten korrigiert, was auf mögliche Schwierigkeiten in der nahen Zukunft hindeutet.

Umsatzentwicklung im Fokus

Für das laufende Quartal wird ein Umsatz von 22,17 Milliarden Euro erwartet, was einem Anstieg von 3,8% im Jahresvergleich entspricht. Allerdings prognostizieren Analysten für das Gesamtjahr einen Umsatzrückgang von 4,9%. Diese gemischten Aussichten spiegeln die komplexe Marktlage wider, in der sich das Unternehmen befindet. Anleger sollten die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten.

