Heute werfen wir einen Blick auf die Zahlen von TESLA und zeigen auf, warum es oftmals hilfreich ist, den ersten Handelstag nach den Zahlen abzuwarten. Wir schauen auf die Ergebnisse und den Ausblick von NEXANS und warum sie in einem neuen Allzeithoch im Kurs mündeten. Außerdem: Warum die DEUTSCHE BANK nicht zum Arzt muss.



Wall Street: S&P500: -2,31 %, NASDAQ100: - 3,65 %, DOW JONES: - 1,25 %, VIX: 18,04



Gestern war der schwächste Tag an der Wall Street in diesem Jahr. Die Kombination aus politischer Unsicherheit und einer kommenden Flut von Unternehmenszahlen bietet wenig Orientierung. Der Vorgriff auf Zahlenwerke bleibt riskant. TESLA zeigt das jenseits des Atlantiks, die DT. BANK hierzulande. NEXANS signalisiert hingegen was möglich ist, wenn Zahlen und Perspektive positiv überraschen, konkret :



Das ist ein Ausschnitt aus dem Bernecker Börsenkompass von heute Vormittag. Um den Artikel vollständig zu lesen reicht es, wenn Sie uns einen Monat lang gratis testen. Gefallen Ihnen unsere Inhalte nicht, reicht eine e-Mail an den Kundenservice von Finanzen100 mit der Sie die Testphase beenden. Probieren Sie es aus!



Das erwartet Sie: Wir melden uns zwei Mal börsentäglich mit kurzen, prägnanten Texten bei Ihnen. Am Freitag gegen Mittag gibt es eine Zusammenfassung. Jede Empfehlung wird bei uns in der Empfehlungsliste online geführt und wir schreiben konkret, wenn Sie aussteigen oder den Stop-Limit nachziehen sollten. Verantwortlich für die Inhalte sind wir von Bernecker, das Abonnement läuft bei unserem Partner Finanzen100. Das geht über den Computer, aber auch auf dem Handy oder dem Tablet. Immer mit klaren Handlungsanweisungen, aktuellen Kursen und Charts, mit zwei Empfehlungslisten und ohne Tricks und doppelten Boden.