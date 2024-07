Die Walt Disney Company hat einen bedeutenden Erfolg in der Sportübertragungsbranche erzielt. In einem Abkommen mit der National Basketball Association (NBA) sicherte sich das Unternehmen zusammen mit NBCUniversal und Amazon die Übertragungsrechte für die kommenden elf Jahre. Der Gesamtwert des Deals beläuft sich auf rund 77 Milliarden Dollar. Diese Vereinbarung verspricht, die Reichweite und Zugänglichkeit von NBA-Spielen für Fans weltweit zu maximieren und die Zuschauererfahrung im nächsten Jahrzehnt zu transformieren.

Auswirkungen auf den Markt

Die Nachricht hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Während die Disney-Aktie leicht nachgab, zeigte sich ein stärkerer Einfluss bei anderen Medienunternehmen. Insbesondere für Warner Bros. Discovery bedeutet der Verlust der NBA-Rechte einen erheblichen Rückschlag. Analysten betonen die wachsende Bedeutung von Sportübertragungsrechten in einer Zeit, in der Streaming-Dienste an Popularität gewinnen und traditionelle Medienunternehmen um Marktanteile kämpfen.

