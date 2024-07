1,7 Billionen Dollar Marktkapitalisierung haben sich bei den Magnificent 7 in den vergangenen zwei Wochen in Luft aufgelöst - es ist die heftigste Zeit für Nvidia, Apple & Co seit der Einführung des KI-Tools ChatGPT. Die charttechnische Situation beim Börsensuperstar Nvidia macht so langsam die Anleger nervös.Die Nvidia-Aktie liegt im Juli mit 7,5 Prozent im Minus - das ist der schlechteste Monat für den Titel seit September 2023. Außerdem ist es erst der zweite Monat in diesem Jahr, der den Aktionären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...