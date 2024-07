EQS-News: CR Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

CR Energy AG: Gratisaktien seit heute an der Börse handelbar Kleinmachnow, 25. Juli 2024 - Die CR Energy AG ("CR Energy", ISIN: DE000A2GS625) teilt mit, dass die Gratisaktien im Verhältnis von 1:3 im Rahmen der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung heute in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen wurden (siehe Corporate News vom 8. Juli 2024). Die Aktionäre haben demnach für eine bestehende Aktie zusätzlich drei Aktien erhalten. Das Grundkapital der Gesellschaft hat sich durch die Kapitalerhöhung von EUR 5.880.218,00 um EUR 17.640.654,00 auf EUR 23.520.872,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2024 gewinnberechtigt. Der Aktiensplit vollzieht sich für die Aktionäre der CR Energy wertneutral, demnach kommt es zu keiner Verwässerung des Aktienbesitzes. Über CR Energy CR Energy AG gründet und entwickelt innovative und wachstumsstarke Unternehmen im Bereich der Energieversorgung und des nachhaltigen Wohnungsbaus. Sie unterstützt diese Unternehmen als strategischer Partner beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie. Pressekontakt:



Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

Telefon: +49 69 905505-56

E-Mail: crenergy@edicto.de



