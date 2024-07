Cicor meldete Zahlen für das erste Halbjahr. Trotz schwieriger Bedingungen hat Cicor in der ersten Hälfte des Jahres '24 eine starke finanzielle Leistung erbracht, die durch strategische Akquisitionen und operative Verbesserungen erreicht wurde. Der Umsatz stieg um 16,1 %, wozu die neu erworbenen Unternehmen wesentlich beitrugen. Der Gewinn und der freie Cashflow zeigten ein robustes Wachstum, und die Aussichten des Unternehmens sind aufgrund einer sich abzeichnenden Erholung positiv, mit erhöhten Prognosen für Umsatz und EBITDA. Die jüngsten M&A-Aktivitäten haben die Marktposition von Cicor gestärkt und dürften das künftige Wachstum vorantreiben. Die Analysten von mwb research behalten ihr BUY-Rating bei und erhöhen das Kursziel auf CHF 82.00 (alt: CHF 80.00), was ihr Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd