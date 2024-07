Die Veranstaltung wird B2B-Marketing- und Vertriebsleiter mit umsetzbaren Erkenntnissen ausstatten, damit sie genAI nutzen und ihre Umsatzprozesse umgestalten können, um den Kundennutzen zu maximieren

Forrester (Nasdaq: FORR) gab heute das vollständige Konferenzprogramm für den B2B Summit EMEA bekannt, der vom 7. bis 9. Oktober 2024 in London und digital stattfinden wird. In diesem Jahr müssen sich B2B-Marketing- und Vertriebsleiter mit verschiedenen Widrigkeiten auseinandersetzen, darunter wirtschaftliche Unsicherheit, verändertes Käuferverhalten und sich wandelnde Kundenerwartungen.

Auf dem B2B Summit EMEA werden Marketing- und Vertriebsleiter neue Forschungsergebnisse, Modelle und Erkenntnisse erkunden, um das Wachstum in einem sich ständig weiterentwickelnden, wettbewerbsorientierten Markt voranzutreiben. Da moderne B2B-Käufer ihre Kaufprozesse selbst steuern, werden auf der Veranstaltung Forschungsergebnisse vorgestellt und interaktive Sitzungen abgehalten, die Unternehmen dabei helfen, ihre Marketing-, Vertriebs- und Kundenerfolgsteams auf die Bedürfnisse von Käufern und Kunden auszurichten und Umsatzprozesse zu verändern. Darüber hinaus erfahren B2B-Führungskräfte, wie sie ihre Go-to-Market-Performance optimieren können, indem sie sich menschliche und KI-Fähigkeiten zunutze machen.

Zu den bemerkenswerten Sitzungen gehören:

Beyond The Breaking Point: It's Time For A Revenue Transformation. Diese Keynote zeigt auf, warum Kunden nicht länger ein nachträgliches Element der Umsatzstrategie sein dürfen und wie Führungskräfte ihre Denkweise, Praktiken und Kultur ändern können, um Ergebnisse zu erzielen.

Human AI: Reinventing The B2B Buying Experience. In dieser Keynote erfahren Führungskräfte, wie sie ihre Marketing- und Vertriebsstrategien anpassen können, wenn Produkte und Prozesse intelligenter werden.

Accelerate Growth With A Customer-Obsessed Strategy. In dieser Sitzung werden bewährte Verfahren für die gemeinsame Entwicklung einer umsetzbaren, kundenorientierten Wachstumsstrategie vorgestellt.

The Future Of B2B Buyer Interaction. Erfahren Sie mehr über die sich schnell verändernden KI-Funktionen, die sich auf das B2B-Engagement auswirken sowohl im Guten als auch im Schlechten.

Your MQL Addiction Costs You Millions. In dieser Sitzung erfahren Führungskräfte, wie die Umstellung auf Einkaufsgruppen und Opportunities die Konversionsraten im gesamten Umsatzprozess verbessert und die Effizienz von Marketing und Vertrieb steigert.

Forrester wird auch seine B2B Return On Integration Honours und B2B Programmes Of The Year Award-Gewinner feiern, um Unternehmen zu würdigen, die herausragende Leistungen in den Bereichen Marketing und Vertrieb erbracht haben, um das Umsatzwachstum zu steigern. Teilnehmer, die persönlich in London anwesend sind, haben Zugang zu allen Sponsoren und Inhalten vor Ort, einschließlich moderierter Diskussionen und spezieller Sitzungen wie dem Executive Leadership Exchange und mehreren Sitzungen zum Thema Vielfalt und Integration. Die Teilnehmer des B2B Summit Digital Experience haben über die Veranstaltungsplattform Zugang zu allen Konferenzsitzungen, einschließlich Keynotes, Track Sessions, Fallstudien und Sponsoren.

"Die europäischen B2B-Führungskräfte stehen vor einem turbulenten Jahr", sagte Paul Ferron, VP und Forschungsdirektor bei Forrester. "Inmitten der Herausforderungen eines schleppenden Wirtschaftswachstums und eines unsicheren geopolitischen Klimas stehen sie vor der Aufgabe, die sich entwickelnden Anforderungen einer mündigen Käufergruppe, die rasante Ausbreitung der KI und das Inkrafttreten neuer europäischer Vorschriften zu bewältigen. Auf dem B2B Summit EMEA werden Marketing- und Vertriebsleiter wertvolle Einblicke gewinnen und von ihren Kollegen hören, wie man Umsatzprozesse umgestalten, Daten nutzen und KI einsetzen kann, um neue Möglichkeiten zu erschließen, Vertrauen zu schaffen und nachhaltiges Umsatzwachstum voranzutreiben."

