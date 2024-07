Shell hat eine Entscheidung getroffen: Der Energieriese will Refhyne II errichten, einen 100-MW-Wasserstoffelektrolyseur mit Polymer-Elektrolyt-Membran-Technologie. Die Anlage in Shells Chemiepark im Rheinland soll mithilfe von erneuerbarem Strom täglich bis zu 44.000 Kilo grünen Wasserstoff erzeugen. Der Elektrolyseur soll 2027 in Betrieb genommen werden. Der Schritt passt zu Shells Strategie, immer mehr in den Ausbau der klimafreundlichen Projekte zu investieren. Im Vorjahr hatte der britische ...

