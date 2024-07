Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal das schwächere Umfeld für die Autobranche zu spüren bekommen. Umsatz und EBIT lagen im Rahmen der Erwartungen. Auch die Marge war mit 10,2 Prozent in Ordnung.Investoren schmeckte dagegen die Rücknahme der Margenprognose für das Gesamtjahr nicht. Konzernchef Ola Källenius erwartet 2024 nun eine um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite von 10 bis 11 Prozent, wie der Dax-Konzern am Freitag in Stuttgart mitteilte. Vorher standen 10 bis 12 Prozent im Plan des Managements. ...

