Hamburg (ots) -Die Max Grundig Klinik Bühlerhöhe und Sea Cloud Cruises führen ihre Kompetenzen rund um Gesundheit und Wellness zu einem neuen Reiseformat zusammen. An Bord der Sea Cloud Spirit werden die beiden Unternehmen den Gästen künftig gemeinsam "das Beste aus zwei Welten" zu gesunder Ernährung, Achtsamkeit, mentaler Fitness und Regeneration bieten. Zum Auftakt der Kooperation wird der Leitende Physiotherapeut der Max Grundig Klinik, Matthias Zehnle, die Reisenden an Bord des Dreimast-Vollschiffes auf der Fahrt von Porto zu den Azoren (29. Juli bis 4. August 2024) begleiten.Das verbindende Element zwischen Klinik und Reederei besteht aus einem klaren Grundsatz: "Für uns steht der Mensch und sein Wohlbefinden im Mittelpunkt", sind sich die beiden Geschäftsführer Andreas Spaetgens (Max Grundig Klinik) und Daniel Schäfer (Sea Cloud Cruises) einig. Als eine der führenden deutschen Privatkliniken ist die Max Grundig Klinik auf die ganzheitliche Gesundheitsvorsorge für ihre Patienten ausgerichtet; Sea Cloud Cruises fördert das Wohlbefinden der Gäste durch die entspannende Atmosphäre an Bord der Sea Clouds sowie durch breitgefächerte Angebote rund um Wellness, Fitness und Wellbeing."Wir möchten die Gesundheit unserer Gäste nicht nur durch die beste medizinische Diagnostik und Versorgung stärken, sondern auch durch eine Wohlfühl-Atmosphäre und das entsprechende Ambiente während ihres Aufenthaltes bei uns", betont Prof. Dr. Dr. med. Dr. h. c. Manfred Zehender, Ärztlicher Direktor der Max Grundig Klinik. "Dieses Grundverständnis entspricht dem Stellenwert, den das Wohlbefinden der Gäste für Sea Cloud Cruises hat." Beide Unternehmen bewegen sich zudem in vielen weiteren Punkten wie beispielsweise dem kulinarischen Angebot, dem Service und in der Gestaltung des Umfeldes auf demselben hohen Niveau und sprechen dieselbe Zielgruppe an: "Schon deshalb war eine Kooperation naheliegend", lautet die Überzeugung der beiden Geschäftsführer.Im ersten Schritt der Kooperation wird die Max Grundig Klinik mit einem Zusatzangebot zu bestimmten Reisen auf der Sea Cloud Spirit beitragen. Unter anderem zählt dazu ein erweitertes Angebot an Physiotraining, wie es der Leitende Physiotherapeut Matthias Zehnle während der Auftaktreise präsentieren wird. Auf künftigen Reisen werden führende Mediziner der Max Grundig Klinik an Bord umfassendes Wissen zu aktuellen Themen aus dem gesamten Bereich Gesundheit vermitteln. Die Gäste dieser Reisen bekommen außerdem den exklusiven und direkten Zugang zu der Expertise der Max Grundig Klinik, wenn sie später einmal Informationen, Rat oder Unterstützung in Prävention, Analyse und Therapie wünschen.Die Kooperation beider Unternehmen umfasst die Zusammenarbeit auch in Detailfragen. Beispielsweise beraten die Fachexperten der Max Grundig Klinik die Küchenchefs der Sea Cloud Spirit zum Thema Gesunde Ernährung - sowohl auf dem Frühstücksbuffet als auch auf der Dinner-Karte im Fine-Dining-Restaurant des Schiffes wird es zertifizierte Komponenten und Menüs geben. Zusätzlich wird das erfahrene Team des Wellness- und Spa-Bereiches auf der Sea Cloud Spirit durch die Spezialisten der Max Grundig Klinik geschult.Die Zusammenarbeit mit der Max Grundig Klinik gehört zu den Konzepten von Sea Cloud Cruises, mit neuen Programmen Zielgruppen wie die Generation 50plus anzusprechen. "Gesundheit ist längst ein Lifestyle-Thema, das auch für jüngere Menschen eine ähnlich hohe Bedeutung hat wie Genuss und das Gefühl, sich etwas zu gönnen", ist Daniel Schäfer überzeugt. Unter dem Titel "Boxenstopp fürs Leben" hatte Sea Cloud Cruises bereits neue Themenreisen rund um Regeneration und Wellbeing eingeführt.Die jetzt mit der Max Grundig Klinik entwickelten Reisen "sind außerdem Teil unserer Strategie, unseren Gästen über die eigentliche Reise hinaus einen persönlichen Mehrwert zu bieten, den sie sonst nicht auf dem Reisemarkt finden", betont Daniel Schäfer. Exklusive Reiseerlebnisse sind mittlerweile ein Markenzeichen der Hamburger Reederei. Erst vor wenigen Wochen hatte Sea Cloud Cruises mit dem Programm "Songs'N'Sail" einen außergewöhnlichen Segeltörn in das Lebensgefühl der Karibik und die Musik der für die Generation 50plus prägenden 1980er Jahre vorgestellt.