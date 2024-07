Der französische Luxusgüterkonzern Hermès hat im zweiten Quartal 2023 beeindruckende Ergebnisse erzielt und damit der weltweit rückläufigen Nachfrage nach Luxusgütern erfolgreich getrotzt. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 13 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, während der operative Gewinn 3,1 Milliarden Euro erreichte. Diese Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten und unterstreichen die Robustheit der Marke in einem herausfordernden Marktumfeld.

Regionale Unterschiede und Zukunftsaussichten

Bemerkenswert ist die starke Leistung in allen Regionen, mit Ausnahme von China, wo die wirtschaftliche Flaute spürbar war. Trotz dieser Herausforderung konnte Hermès in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) ein Wachstum von 5,5 Prozent verzeichnen. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und rechnet mittelfristig mit einem anhaltenden Umsatzwachstum, weist jedoch auf globale wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten hin. Die positive Marktreaktion spiegelte sich in einem Kursanstieg der Hermès-Aktie wider, die zeitweise um 4,24 Prozent auf 2.092,00 Euro zulegte.

Hermes Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...