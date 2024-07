Liebe Leser, Was mache ich jetzt mit großen Tech-Titeln? Wie geht es mit Amazon und Co weiter, wie agiere ich bei Nvidia, sollte man jetzt ASML, LVMH kaufen, was ist mit Infineon und warum kam Rheinmetall mit Ansage?Daniel erläutert es. Diesmal Fokus Einzelaktien. Wir nennen es nicht Audio des Tages, sondern einfach mal "Aktien erklärt". Viel Spaß dabei und es ergänzt zugleich unsere Produktauswahl von heute und der nächsten Tage und unser Handwerkszeug… Nvidia, Super Micro - was nun? - Wir haben ...

