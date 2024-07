Walmart, der US-Handelsriese, setzt seinen Kurs des kontinuierlichen Dividendenwachstums fort. Mit der jüngsten Erhöhung auf 83 Cent pro Aktie markiert das Unternehmen das 51. Jahr in Folge mit steigenden Ausschüttungen. Diese Strategie unterstreicht Walmarts Engagement für Aktionärsrenditen, was sich auch in umfangreichen Aktienrückkäufen widerspiegelt. Im ersten Geschäftsquartal wurden Dividenden von 1,67 Milliarden US-Dollar gezahlt und Aktien im Wert von 1,06 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

Zukunftsweisende KI-Initiativen

Neben der soliden Dividendenpolitik rückt Walmarts Fokus auf künstliche Intelligenz und Automatisierung in den Vordergrund. Experten sehen hierin erhebliches Potenzial zur Steigerung der Betriebseffizienz. Strategische Investitionen, wie die Partnerschaft mit Fox Robotics, und der Einsatz automatisierter Systeme bei Sam's Club, deuten auf eine umfassende KI-Strategie hin. Diese Initiativen könnten laut Analysten das Betriebsergebnis in den kommenden Jahren signifikant steigern und Walmarts Position im hart umkämpften Einzelhandelssektor weiter festigen.

