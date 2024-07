Der deutsche Automobilriese Mercedes-Benz hat kürzlich seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, die trotz der aktuellen Herausforderungen in der Autobranche überraschend positiv ausfielen. Obwohl viele Anleger mit eher gedämpften Ergebnissen rechneten, konnte der Stuttgarter Konzern die Konsensschätzungen leicht übertreffen. Besonders bemerkenswert war die Leistung der Van-Sparte, die die relative Schwäche im Pkw-Geschäft ausgleichen konnte. Die Umsatz- und Profitabilitätskennzahlen entsprachen weitgehend den Prognosen der Analysten, wobei die Ebit-Marge sogar etwas über den Erwartungen lag.

Ausblick und Marktreaktion

Trotz der positiven Überraschung bleibt die Stimmung am Aktienmarkt insgesamt verhalten. Der DAX zeigt sich zum Wochenausklang stabil, wobei der Automobilsektor weiterhin unter genauer Beobachtung steht. Experten bewerten die Perspektiven für Mercedes-Benz vorsichtig optimistisch, was sich in der Beibehaltung der "Overweight"-Einstufung durch einige Finanzinstitute widerspiegelt. Anleger sollten jedoch die anhaltenden Herausforderungen in der Branche, wie die Transformation zur Elektromobilität und globale Wirtschaftsunsicherheiten, im Auge behalten.

