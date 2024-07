Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Während das größte Sportereignis der Welt beginnt, entfacht Hisense, ein weltweit führender Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, mit seiner Kampagne "Big Game, Big Screen" direkt aus Paris die Leidenschaft für den Sport.Das Highlight der laufenden weltweiten Werbekampagne von Hisense ist der beeindruckende 100-Zoll-U7-ULED-Fernseher, der jedes Wohnzimmer in eine ultimative Fernseharena verwandelt und dank der ULED-TV-100-Zoll-Displaytechnologie die ganze Aufregung der Spitzensportler auf den großen Bildschirm bringt.Hisense war sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten Quartal 2024 weltweit die Nummer 1 bei 100-Zoll-Fernsehern und ist auf dem besten Weg, mit den branchenweit größten LED-Fernsehern engagierte Sportfans für die 100-Zoll-Ära zu gewinnen.Machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie im August die besten Sportveranstaltungen der Welt mit einem 100-Zoll-Fernseherlebnis über eine breite Palette von Hisense TV-Produktlinien, die die allerneuesten Bild- und Audiotechnologien bieten.Ein herausragender Fernseher der Hisense-Produktserie ist der U7 Mini-LED ULED, der mit einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einem KI-Sportmodus ausgestattet ist. Dieser entfernt mithilfe eines dynamischen Algorithmus, der auf sich bewegende Objekte zugeschnitten ist, "Geräusche" und ermöglicht so eine lebendige, kristallklare Darstellung von Sportveranstaltungen.Die hochmoderne LED-Hintergrundbeleuchtungssteuerung und die Farbmanagement-Technologien von Hisense sorgen für die hellsten und schärfsten Bilder, während die Hisense Hi-View Engine die gesamte Bildqualität mit authentischen Farben, brillantem Kontrast, klaren Bewegungen und deutlichen Details verbessert.Der U7 ULED-Fernseher wurde entwickelt, um ein unvergleichlich intensives Erlebnis zu gewährleisten, das Ihren Sportgenuss auf Goldmedaillen-Niveau hebt. Dank Hisense und dem 100-Zoll-Bildschirm werden große Sporterlebnisse zu einer völlig neuen Erfahrung.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469797/photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-entfacht-mit-groWbildschirm-sportbegeisterung-fur-die-spiele-in-paris-302208105.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5831966