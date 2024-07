ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 45 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Schwache Zahlen und Signale von Texas Instruments, NXP, STMicro und Renesas hätten die Branche zuletzt belastet, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der Bayern. Er sieht sie aber als Outperformer und bleibt daher bei seiner Kaufempfehlung. Das Automotive-Geschäft dürfte der Schlüssel dafür sein./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004