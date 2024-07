DJ Roche will Abnehmpille beschleunigt auf den Markt bringen - Zeitung

LONDON (Dow Jones)--Roche will die Entwicklung von Medikamenten gegen Fettleibigkeit beschleunigen. Früher als erwartet könnte man damit auf den Markt kommen, sagte CEO Thomas Schinecker der Financial Times, möglicherweise schon 2028. Kürzlich hatte der Schweizer Pharmakonzern für einen Medikamentenkandidaten in einer frühen klinischen Studie positive Ergebnisse gemeldet.

Roche will auf dem stark Wachsenden Markt mit Eli Lilly und Novo Nordisk konkurrieren. Schinecker sagte der Zeitung, der mehr als 3 Milliarden Dollar teure Kauf von Carmot Therapeutics könnte zu sieben Medikamenten zur Gewichtsreduktion führen.

