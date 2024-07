EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PRESSEMITTEILUNG / IR-NACHRICHT Northern Data Group: Telefonkonferenz zu Ergebnissen des zweiten Quartals 2024 Frankfurt am Main - 29. Juli 2024 - Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2 , ISIN: DE000A0SMU87 ), ein führender Anbieter von High Performance Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute bekannt, dass sie für Dienstag, den 6. August 2024, um 15:00 Uhr MESZ ihre Telefonkonferenz (in englischer Sprache) zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2024 anberaumt hat. Während der Telefonkonferenz wird Northern Data die Ergebnisse für das am 30. Juni 2024 beendete Quartal erörtern. Diese Telefonkonferenz wird als Audio-Webcast verfügbar sein. Bitte benutzen Sie diesen Link , um sich zu registrieren. Darüber hinaus können Teilnehmer über ihre lokale Einwahlnummer * an der Telefonkonferenz teilnehmen. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird nach Ende der Konferenz auf der Website der Northern Data Group verfügbar sein. * Deutschland (gebührenfrei): +49 800 0009712 Vereinigtes Königreich (gebührenfrei): +44 800 358 1035 / +44 808 189 0158 Vereinigte Staaten (gebührenfrei): +1 855 979 6654 / +1 800 249 2588 Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing in Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD, und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie. Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989 Disclaimer: Diese IR-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und andere Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



