Laufenburg - Der Stromversorger Naturenergie (ehemals Energiedienst) hat im ersten Halbjahr 2024 weniger Strom zu tieferen Preisen verkauft. Unter anderem dank Bewertungseffekten aus der Personalvorsorge nahm der operative Gewinn des deutsch-schweizerischen Unternehmens dennoch zu. Der Betriebsertrag nahm um gut 10 Prozent auf 868,6 Millionen Euro ab, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte Naturenergie am Montag mitteilte. In diesem Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...