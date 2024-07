FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stellantis von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 23 Euro gesenkt. Mit den Quartalszahlen sei die Erfolgsstory des Autokonzerns möglicherweise infrage gestellt, schrieb Analyst Tim Rokossa in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Profitabilität sei auf bereinigter Basis schwächer als die von Renault gewesen und habe nur auf Augenhöhe mit VW gelegen. Grundlage seiner Kaufempfehlung sei aber neben der Bewertung insbesondere das starke Vertrauen der Anleger darauf gewesen, dass sich Stellantis im schwierigen Umfeld besser schlägt als die Konkurrenz./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9