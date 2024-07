Weil das zweite Quartal so gut lief und man überaus starke Zahlen abliefern konnte, hob MERCK nun seine Jahresprognose an: Man erwartet einen Jahresumsatz in der Spanne von 20,7 bis 22,1 Mrd. Euro, wo man bislang von 20,6 Mrd. Euro ausgegangen war. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll nun 5,8 bis 6,4 Mrd. Euro erreichen (statt 5,7 bis 6,3 Mrd. Euro). Das Ergebnis pro Aktie erwartet der Konzern nun in der Spanne von 8,20 bis 9,30 Euro statt 8,05 bis 9,10 Euro. Das hört sich doch gut an!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



