Wacker Chemie meldete gemischte Ergebnisse für das 2. Quartal 2024 und verfehlte den Konsens beim Umsatz um 2%, übertraf ihn jedoch beim EBITDA um 2%. Während der Druck im Jahresvergleich aufgrund des deutlich niedrigeren Volumens an Polysilizium für die Solarindustrie niedrig blieb (Umsatz: -16%, EBITDA: -37%), waren die sequenziellen Trends besser. Der Umsatz ging im Quartalsvergleich um 1% zurück, während das EBITDA um 7% auf 160 Mio. EUR sank, was vor allem auf einen Rückgang im Segment Sonstige" zurückzuführen war, während die wichtigsten Geschäftsbereiche aufgrund einer allmählichen Belebung der Nachfrage/des Volumens, einer besseren Auslastung, sinkender Energie- und Rohstoffkosten sowie Effizienzmaßnahmen Verbesserungen meldeten. Was das Umsatzwachstum im Quartalsvergleich betrifft, so meldeten alle Segmente mit Ausnahme von Polysilizium einen Anstieg. Der Gesamtausblick für 2024 wird bestätigt, wobei das Management nun optimistisch ist, die obere Hälfte der EBITDA-Prognose zu erreichen, wobei die EBITDA-Marge für Silikone angehoben wurde. Die Ergebnisse von Q1 und Q2 zeigen schwache Anzeichen einer Erholung. Bei weitgehend unveränderten Schätzungen bekräftigt mwb research die Empfehlung KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 128,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wacker%20Chemie%20AG