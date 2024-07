Kurz vor den neuen Zahlen des Technologieriesen Microsoft tätigen die Profiinvestoren von Deutsche Bank und Co. Käufe in Milliardenhöhe. Wissen die mehr? Und sollten auch Sie vor den Zahlen zuschlagen? Auf diese Zahlen schaut die ganze Welt: Morgen, am 30. Juli, veröffentlicht Microsoft die Zahlen zum vierten Quartal (endete am 30. Juni). Gerade bei großen Aktien wie Microsoft, die durch die Begeisterung um künstliche Intelligenz (KI) und Technologieinnovationen ...

