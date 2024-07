NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HSBC von 980 auf 960 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joseph Dickerson sieht laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar Aufwärtspotenzial bei der Konsensschätzung für die Erträge der britischen Großbank. Allerdings reduzierte er seine Schätzung für den Gewinn je Aktie 2024./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2024 / 16:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286