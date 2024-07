Laut einer Untersuchung von EUPD Research erreichte BYD im ersten Halbjahr 2024 einen Marktanteil von 30 Prozent bei Heimspeichern in Europa. Damit ist das chinesische Unternehmen Marktführer. Die PV-Speicher der Serie Batterybox von BYD Co. Ltd. sind die am weitesten verbreiteten Energiespeichersysteme für Privathaushalte in ganz Europa. Marktdaten von EUPD Research belegen einen Marktanteil von 30 Prozent für die BYD Batterybox-Systeme im ersten Halbjahr 2024. Darüber hinaus zeigte der "PV InstallerMonitor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...